Kına gecesi yasak mı, son durum nedir? 2021 Kına gecesi yapmak serbest mi ve yasak kalktı mı?

Yeni normalleşme kararlarının ardından kına gecesi yasağı kalkacak mı? Türkiye genelinde nikah törenleri nikah salonlarında devam ederken düğün, nişan, kına ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı 1 Haziran sonrasına ertelendi. Söz konusu etkinlikler için bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar merakla bekleniyor.
KINA GECESİ YAPMAK YASAK MI?
Açıklanan kademeli normalleşme takvimine göre evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Kına gecesi ve diğer kapalı alan etkinlikleri ise bugün alınacak karar ile 1 Haziran tarihinden itibaren sertbest hale gelebilir.
BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.