Kına gecesi yasak mı, son durum nedir? 2021 Kına gecesi yapmak serbest mi ve yasak kalktı mı?

KINA GECESİ YAPMAK YASAK MI?

Açıklanan kademeli normalleşme takvimine göre evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Kına gecesi ve diğer kapalı alan etkinlikleri ise bugün alınacak karar ile 1 Haziran tarihinden itibaren sertbest hale gelebilir.