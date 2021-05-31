Kobani eylemlerine karışan kişi Trabzon’da yakalandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6- 7 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarında eylemlere yüzü kapalı bir şekilde elinde taş ve sopayla katılıp, kamu binalarına ve işyerlerine zarar verdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Ağrı-Patnos nüfusuna kayıtlı Ömer Ataman, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'dan Trabzon'a inşaatta çalışmak için gelen ve inşaatta çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan Ömer Ataman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.