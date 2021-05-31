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Giriş Tarihi: 31.5.2021 15:50

eylemlerine karışan kişi ’da yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kobani eylemlerine karışan kişi Trabzon’da yakalandı

'da 6- 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olaylarında eylemlerinde yüzü kapalı bir şekilde elinde taş ve sopayla katılarak, kamu binalarına ve işyerlerine zarar verdiği tespit edilen bir kişi, 'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6- 7 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarında eylemlere yüzü kapalı bir şekilde elinde taş ve sopayla katılıp, kamu binalarına ve işyerlerine zarar verdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Ağrı-Patnos nüfusuna kayıtlı Ömer Ataman, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'dan Trabzon'a inşaatta çalışmak için gelen ve inşaatta çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan Ömer Ataman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kobani eylemlerine karışan kişi Trabzon’da yakalandı
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