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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:33

Marmaris’te koronavirüs bitti! Turizmciler sevinçli

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Marmaris’te koronavirüs bitti! Turizmciler sevinçli

Dünyanın en ünlü turizm kentlerinden Marmaris’te korona virüs salgınının bittiğini Kaymakam Ertuğ Şevket Ersoy açıkladı. Kaymakam Aksoy, “Biz Marmaris olarak sıfır vakalı kent olduğumuzu ilan etmek istiyoruz.” dedi. Bu sevindirici açıklamanın üzerine Marmaris’in en büyük yatırımcılarından Turgut Torunoğulları “ Sayın kaymakamımızın açıklaması tabi ki hepimize moral oldu. Türk ve Ukraynalı misafirlerimizde ciddi bir artış oldu” dedi.

Yeryüzündeki cennetlerden, Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden olan Marmaris'te artık koronavirüs yok. Vaka sayılarının sıfıra indiği Marmaris'in Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, güzel haberi verdi.

Ertuğ Şevket Ersoy'un açıklamasından sonra derin bir nefes aldıklarını belirten ünlü yatırımcı Turgut Torunoğulları "Son iki senedir covid-19'dan dolayı turizm ciddi sorunlar yaşadı. Otel personellerin tamamı aşılandı ve hijyen kuralları tamamıyla uygulanmaya devam edecek. 2020 yılına dair bütün turizmcilerin çok iyi tecrübeleri var bu tecrübelerle 2021 yılında otellerde her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Marmaris’te koronavirüs bitti! Turizmciler sevinçli
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