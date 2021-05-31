Marmaris’te koronavirüs bitti! Turizmciler sevinçli

Yeryüzündeki cennetlerden, Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden olan Marmaris'te artık koronavirüs yok. Vaka sayılarının sıfıra indiği Marmaris'in Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, güzel haberi verdi.

Ertuğ Şevket Ersoy'un açıklamasından sonra derin bir nefes aldıklarını belirten ünlü yatırımcı Turgut Torunoğulları "Son iki senedir covid-19'dan dolayı turizm ciddi sorunlar yaşadı. Otel personellerin tamamı aşılandı ve hijyen kuralları tamamıyla uygulanmaya devam edecek. 2020 yılına dair bütün turizmcilerin çok iyi tecrübeleri var bu tecrübelerle 2021 yılında otellerde her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.