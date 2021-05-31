EKONOMİDE YÜZDE 7'LİK BÜYÜME

Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap uluslararası kuruluşların tespitidir. Nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi ve iyi niyetli olmadığı açıktır.

Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, Çin'in ardından ikinci sırada yer alması herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime bir şeyler ifade ediyor. En dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımların yüzde 30,5 gibi artmış olmasıdır.

Bir diğer önemli gelişme kırsal kalkınma yatırımlarında yaşanmaktadır. 925 ekonomik yatırımı, projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1.1 milyar lirası hibe, 2.3 milyar liralık yatırıma kavuşmuştur. Çiftçilerimize sulama sistemlerini modernleştirmesi için 150 milyon lira hibe vereceğiz.

İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayı tam manasıyla aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları tamamına kadar zorlayacağız.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin gelişmiş ülkelerin gerisinde değil onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay işyerleri olan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamaların pek çok kişi kurumun üzerinde yol açtığı olumsuzluğu biliyoruz.