Mobbing mağduru müdürün hukuk zaferi

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan görevde yükselme sınavı ile Müdürlük kadrosu kazanan Ümmü Gülsüm Altınel'in müdürlük kadrosu 2020 yılında iptal edildi. İptal gerekçesinde, görevde yükselme şartlarını taşımadan sınava girdiği ileri sürüldü ve tahsildar kadrosuna atama yapıldı.

Altınel, Aydın 1. İdare Mahkemesine açtığı dava 20.11.2020 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme" sınava giriş şartlarını taşıdığı, sınava girerek başarılı olduğu, atama yapan idarenin hatası olmadığı'' gerekçesi ile ASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı atamayı iptal ederek Ümmü Gülsüm Altınel'ın haklılığını tescil etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

ASKİ'YE İSTİNAF'TAN KÖTÜ HABER

Aydın 1.İdare Mahkemesinin kararını istinaf mahkemesine götüren ASKİ İdaresine bir kötü haberde İzmir Bölge İdare Mahkemesinden geldi. İstinaf, 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmaması nedeniyle istinaf talebinin reddine karar verdi. ASKİ İdaresin başvurusunu reddeden istinaf mahkemesi Aydın 1. İdare Mahkemesinin kararını onaylayarak kesin hükme bağladı.

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan

O MÜDÜR 3 SUÇLA YARGILANIYOR

Ümmü Gülsüm Altınel'in kadrosunu iptal eden Genel Müdür Hakan Olkaç ve daire Başkanlarının onlarca davadan ''Görevi Kötüye Kullanma, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat'' suçlarından yargılandığı biliniyor.