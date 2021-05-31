MSB duyurdu: 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y9FHYdnD2h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021