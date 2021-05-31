MSB duyurdu: 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.