Siz bir çevre düşmanısınız

Seçim döneminde İstanbul'da yeşil alanların artırılacağı vaadinde bulunan İBB yönetimi, ana yolların duvarlarındaki duvar peyzajlarının sökümüne devam ediyor. Duvar peyzajının söküldüğü görüntüleri paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Toplu taşımaya dair çözüm vaatlerini otobüsleri sarıya boyayarak yerine getiren İBB Başkanı; çevreye dair vaatlerini de çiçek ve bitkileri söküp duvarları yeşile boyayarak gerçekleştiriyor. Yapraklar alkışlasın şimdi" dedi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise "1 rozete 6 bin 700 lira, 1 kg baklavaya 392 lira, çeşme maketine 70 bin lira, buşon açmaya 3 bin lira veren CHP'li İBB, İstanbul'un dikey bahçelerine israf diyor. Bakmayı beceremedikleri gibi kaldırırken de zarar veriyorlar. İşte CHP bu..." ifadelerini kullandı. AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hayri Özkardeş, "İşte CHP belediyeciliği, işte yeşil düşmanlığı. İstanbul'da güzel olan ne varsa kurutmaya yemin etmişler" dedi. Sosyal medyada tepki gösteren Faik Sönmez isimli vatandaş da,"İBB çalışıyor. Yapılanı yıkmaya çalışıyor" şeklinde tepki gösterdi. Peyzaj mimarı Muhammed Mustafa Ateş ise, "Siz bir çevre düşmansınız Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.