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Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:50

Son dakika... Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı: Kolları sıvadık

DHA
Son dakika... Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı: Kolları sıvadık

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , normalleşme ile ilgili yayınladığı videoda aşısına dikkat çekti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreciyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. Koca'nın paylaştığı videoda koronavirüs aşına dikkat çekilerek "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşıları standart kaleti, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika... Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı: Kolları sıvadık
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