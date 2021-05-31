SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!

SON DAKİKA| Kafe ve restoranlarda 1 Haziran'dan itibaren yeni dönem başlıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kararlarına göre:
Restoran ve kafeler Hafta içi sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Gece 24.00'a kadar da paket servis faaliyetlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri ise sadece paket servisle hizmet verecek.
ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 atrasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.
- Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.
- Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletlemelrr, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.
- DÜğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
- 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.