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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!
Giriş Tarihi: 31.5.2021 20:20 Son Güncelleme: 31.5.2021 20:28

SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!

SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!

Son dakika haberi: Tüm Türkiye, 'ndan çıkacak kararlara odaklandı. Kritik toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak kararları açıkladı. Kafe ve restoranlar daha önce uygulamaya geçilen kısıtlamayla birlikte pandemi sürecinde, sadece paket ve gel-al servisle hizmet veriyordu. Onlar için de yol haritası belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları.

SON DAKİKA| Kafe ve restoranlarda 1 Haziran'dan itibaren yeni dönem başlıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kararlarına göre:

Restoran ve kafeler Hafta içi sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Gece 24.00'a kadar da paket servis faaliyetlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri ise sadece paket servisle hizmet verecek.

ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 atrasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.

- Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.

- Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletlemelrr, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.

- DÜğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

- 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!
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