SON DAKİKA HABERİ: Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı!

ALINAN YENİ KARARLAR

- Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 atrasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.

- Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.

- Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.