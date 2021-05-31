SON DAKİKA: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı!

Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Ülkemizde de görülen salgın hala etkisini sürdürüyor.
Geçtiğimiz aylarda artış gösteren vaka sayıları bir anda 60 bine kadar yükselerek rekor seviyelere çıkmıştı. Bu süreçte ağır hasta sayısı ve vefat sayılarında da ciddi bir artış gözlemlenirken Kabine Toplantısı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde tam kapanma kararı çıkmıştı.
Kapanmanın ardından düşüşe geçen vaka sayıları kademeli olarak 10 binin altına kadar geriledi. Alınan karar salgının seyrini değiştirirken, bu süreçte ağır hasta ve vefat sayıları da düşüşe geçti. Verilerde düşüş devam ederken, Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı.
30 MAYIR KORONAVİRÜS TABLOSU:
İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı uzun bir süreden sonra en düşük seviyesini gördü ve 7 binin altına gerileyerek 6 bin 933 oldu. Hasta sayısı 582 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 390 olarak kayıtlara geçti. Bugün 134 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayımız 47 bin 405 oldu.
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 763 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye çıktı. Öte yandan bugüne kadar 53 milyon 919 bin 848 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 242 bin 911 oldu.
29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi. Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.
Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134'a yükseldi. Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi.
28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
28 Mayıs'ta 164 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134'a yükseldi. Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.
27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.
26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
26 Mayıs tarihinde 221 bin 214 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 738 olurken, hasta sayısı 681'e düştü. Ağır hasta sayısı ise bin 561 olarak kayıtlara geçti. Bugün 166 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı 55 gün sonra en düşük seviye oldu. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 787'ye yükseldi.
TOPLAM TEST SAYISI 55 MİLYONA YAKLAŞTI
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 12 bin 205 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e çıktı. Öte yandan toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 212 bin 123'e yükseldi.
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Mayıs tarihinde 223 bin 104 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 9 bin 375, hasta sayısı 693 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 667 olarak kayıtlara geçti. Dün 175 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 46 bin 621 oldu. Koronavirüs tedavisi yada karantina süresi sona eren 11 bin 192 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 203 bin 437 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e çıktı.
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 24 Mayıs tarihinde 216 bin 655 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 3 ay sonra en düşük seviyesi olan 7 bin 523'e geriledi, hasta sayısı ise 702 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 745 olarak kayıtlara geçti. 24 Mayıs tarihinde 178 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 446 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 594 bin 333 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 23 Mayıs tarihinde 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı hızla düşmeye devam ederken, dün 7 bin 839 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 710 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 843 olarak kayıtlara geçti.
VEFAT SAYISI 200'ÜN ALTINA GERİLEDİ
Dün vefat sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Vefat sayısı uzun bir süre sonra 200'ün altına inerken, dün 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 268 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 11 bin 202 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 377 bin 678 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 22 Mayıs'ta 216 bin 658 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yaklaşık olarak 3 ay sonraki seviyesine geriledi ve 8 bin 697 oldu. Hasta sayısı 835 olurken, ağır hasta sayısı da bin 876 olarak kayıtlara geçti. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 46 bin 71 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 14 bin 472 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bugüne kadar 52 milyon 167 bin 387 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 oldu.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Mayıs'ta 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 852 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Bugüne kadar 51 milyon 950 bin 729 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e çıktı.
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Mayıs'ta 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. 19 Mayıs'ta yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Mayıs'ta 217 bin 276 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 11 bin 937, hasa sayısı ise 916 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. 18 Mayıs'ta 203 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti, toplam vefat sayısı 45 bin 186 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 125 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e çıktı. Bugüne kadar 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 17 Mayıs'ta 206 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 10 bin 174 olurken, hasta sayısı 923 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. 13 Mayıs'ta 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.