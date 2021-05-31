Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı. Türkiye'nin gözünün çevrildiği kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte 1 Haziran'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme kararları.
İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLADIĞI HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TAKVİMİ
Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:
SON DAKİKA KAFE VE RESTORANLARDA YENİ DÖNEM
"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
PAZAR GÜNÜ DETAYI
Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
SPOR SALONLARI
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
ÜNİVERSİTELER
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
KAMUDA ESNEK MESAİ
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.
GENEL KURULLAR
Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
DÜĞÜN ve NİKAHLAR
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."
Başkan Erdoğan ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren de vaka ve vefat sayıları göz önüne alınarak, yeni normalleşme takviminin açıklancağını sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS DESTEKLERİ
Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde verilen desteklere ilişkin, "Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili, "Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir." diye konuştu.