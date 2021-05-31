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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Giriş Tarihi: 31.5.2021 19:29 Son Güncelleme: 31.5.2021 20:54

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
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Son dakika haberi... 'nin gözü bugünkü Kabine toplantısına çevrilmişti. Toplantıda, lokanta ve kafelerin açılması ve cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar kısıtlamasına bir süre daha devam edilmesi planlanıyor. Hafta içi yasakların da saat 23.00'e çekilmesi üzerinde duruluyor. Gözlerin çevrildiği kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlayacak kademeli normalleşme kararlarını açıkladı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı. 'nin gözünün çevrildiği kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte 1 Haziran'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme kararları.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLADIĞI HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TAKVİMİ

Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

SON DAKİKA KAFE VE RESTORANLARDA YENİ DÖNEM

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

PAZAR GÜNÜ DETAYI
Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

SPOR SALONLARI
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

ÜNİVERSİTELER
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

KAMUDA ESNEK MESAİ
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

GENEL KURULLAR
Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

DÜĞÜN ve NİKAHLAR
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Başkan Erdoğan ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren de vaka ve vefat sayıları göz önüne alınarak, yeni normalleşme takviminin açıklancağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

KORONAVİRÜS DESTEKLERİ

Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde verilen desteklere ilişkin, "Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Erdoğan, bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili, "Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir." diye konuştu.

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Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
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