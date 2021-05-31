SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından sınır genelgesi! Yurtdışından girişlerde PCR negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir sınır genelgesi yayımlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızca ülkemizin kara, hava, deniz sınır kapılarımızdan girişlerle ilgili 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmış ve ülkemize girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.