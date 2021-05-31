SON DAKİKA! MSB duyurdu: Bugün 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait birçok mühimmat ve mağara imha edildi.
"BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10 OLDU"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu" ifadelerine yer verildi.