SON DAKİKA! MSB duyurdu: Bugün 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10 OLDU"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu" ifadelerine yer verildi.