SON DAKİKA: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı!

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 23 Mayıs tarihinde 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı hızla düşmeye devam ederken, dün 7 bin 839 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 710 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 843 olarak kayıtlara geçti.

VEFAT SAYISI 200'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Dün vefat sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Vefat sayısı uzun bir süre sonra 200'ün altına inerken, dün 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 268 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 11 bin 202 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 377 bin 678 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.