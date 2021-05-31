Taksim'de Gezi Parkı önlemi

Gezi parkı olaylarının 8. yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de İstiklal Caddesi ve meydan boşaltıldı



Gezi Parkı olaylarının yıldönümü sebebi ile Taksim'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Dün akşam saatlerinde meydana giriş çıkışlar tamamen kapatılırken Toplumsal Müdahale Aracı ve çok sayıda polis ekibi yerlerini aldı. İstiklal Caddesi'nin girişleri de kapatıldı, cadde içerisinde olanlar bariyerlerin dışarısına çıkartıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklara da girişler kapatıldı. Trafik akışının yoğun olduğu caddeler de trafiğe kapatıldı. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.