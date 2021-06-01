28 FETÖ üyesi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik yurt ggenelinde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem" askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta FETÖ/ PDY üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkûm edilen firari 2 hükümlü yakalandı. Konya merkezli 8 ilde, haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 8'i yakalandı. Burdur merkezli 7 ildeki operasyonda 10 şüpheli, Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli, Edirne'de ise örgüt üyesi olduğu iddia edilen avukat A.C.T gözaltına alındı.