Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yarışma!
Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:23

5 Haziran ’ne özel yarışma!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yarışma!

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Okullar Arası Resim, Slogan ve Kompozisyon Yarışması düzenleyeceğini açıkladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yarışma için gönüllülük esasına göre ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri slogan, lise öğrencileri ise kompozisyon alanında yarışacak. Yarışma sonucu birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye ise akıllı saat verilecek

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü Okullar Arası Resim, Slogan ve Kompozisyon Yarışması düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı yarışmaların yapılacağı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanacak.

YARIŞMA ÜÇ FARKLI KATEGORİDE!

Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçede bulunan ilkokul öğrencileri arasında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" alanında resim yarışması, yine aynı alanda ortaokul öğrencileri arasında slogan yarışması ve lise düzeyinde ise kompozisyon kategorisinde yarışma düzenlenecek.

ÖDÜLLER ARASINDA BİSİKLET, TABLET VE AKILLI SAAT VAR

Yarışma sonucu birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci olan öğrenciye tablet ve üçüncü olan öğrenciye ise akıllı saat verilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 21 Haziran 2021. Sonuçlar ise 25 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Belediyenin internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yarışma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA