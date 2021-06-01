5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yarışma!

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü Okullar Arası Resim, Slogan ve Kompozisyon Yarışması düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı yarışmaların yapılacağı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanacak.

YARIŞMA ÜÇ FARKLI KATEGORİDE!

Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçede bulunan ilkokul öğrencileri arasında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" alanında resim yarışması, yine aynı alanda ortaokul öğrencileri arasında slogan yarışması ve lise düzeyinde ise kompozisyon kategorisinde yarışma düzenlenecek.

ÖDÜLLER ARASINDA BİSİKLET, TABLET VE AKILLI SAAT VAR

Yarışma sonucu birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci olan öğrenciye tablet ve üçüncü olan öğrenciye ise akıllı saat verilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 21 Haziran 2021. Sonuçlar ise 25 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Belediyenin internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilirsiniz.