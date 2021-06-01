8 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. 25'i İstanbul'da olmak üzere 8 ilde 60 şüphelinin adreslerinde arama gerçekleştirildi. Şüphelilerden 19'unun Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında çalışmış personel olduğu, 32'sinin kapatılan askeri okul öğrencileri, 9'unun da FETÖ'nün sivil mahrem imamları olduğu açıklandı.

ANKESÖR VE KODLAMADAN ÇIKTILAR

Şüphelilerin ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan irtibat kurdukları yönünde tespitler olduğu, itirafçıların ifadelerinde de şüphelilerin isimlerinin geçtiği belirtildi. Eski askeri okul öğrencileri hakkında ayrıca askeri okullara giriş sınavında FETÖ'nün kullandığı kodlama sistemi ile TSK'ya sokuldukları yönünde tespitler olduğu kaydedildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan soruşturmalarda FETÖ'cülerin, aralarındaki irtibatın anlaşılmaması için ankesörlü telefonları kullandıkları tespit edilmişti.