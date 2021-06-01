8 terörist etkisiz hale getirildi SİHA’lar tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan paylaşımda "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz. TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.