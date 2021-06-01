AK Partili Kırkpınar, Ödemiş’te çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe ziyaretleri kapsamında, Ödemiş ilçesinde mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bölge çiftçinin gelir kaynağı olan başta patates olmak üzere tarımsal ürünler ve hayvancılığa verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, "Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan ve patatesi üretiminin yapıldığı bir bölge burada muhtarlarımızla, çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikteyiz. Biz pandemi dönemi ve öncesi de hep üreticilerimizle birlikte olduk. Bugün yine birlikteyiz onların dertlerini ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bizler onların iletmek istediklerini alıyor ve gerekli yerlere iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

TARIM SEKTÖRÜMÜZ YÜZDE 7,5 ORANINDA BÜYÜDÜ

Köylünün her zaman ürettiğini ve şehirde yaşayan vatandaşların güvenilir gıda tüketimine ön ayak olduğunu vurgulayan Milletvekili Kırkpınar, "Köylümüz milletin efendisidir. Köylü her zaman üretiyor. İnşallah bundan sonra da üretmeye devam edecek. Bugün, Türkiye'de büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte Türkiye yüzde 7 büyümüş oldu. Tarım sektörümüzde de yüzde 7,5 büyüdü. Biz büyümeyi işte buradaki köylü hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve üreticilerimize borçluyuz. Pandemi döneminde, Avrupa'da, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülkelerinde, üretim noktasında, gıda zincirleri adeta durma noktasına geldi. Ama Türkiye'de en ufak bir sıkıntı olmadı. Türkiye kendisi dışında başka ülkelere de bu anlamda yardımcı oldu. Bizler bütün bu güzellikleri eli öpülesi üreticilerimize borçluyuz" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM"

AK Parti olarak her zaman çiftçinin, köylünün, üretenin ve milletin yanında olduklarını ve desteklediklerini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sizlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bir karış toprağınız olsa bile onu ekin ve üretin.' Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Her zaman sizlerin, çiftçilerimizin yanındayız.' diyor. Onun sözü de, bizler için en büyük güvencedir. Biz de sizlere diyoruz ki; bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte inşallah üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kırkpınar'ın konuşmasının ardından, Mahalle Muhtarları ve patates üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ellerinde kalan patateslerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerinden alınmasından dolayı duymuş oldukları memnuniyeti dile getirip, teşekkürlerini ilettiler.