Bakan Muş: Kazakistan ile iş birliğinde mutabık kaldık

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile ikili ticarete, yatırıma ve ihracatçıların Kazakistan geçişlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin yapıcı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Muş, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaret ve ulaştırma alanlarındaki beklentilerimizi mevkidaşım Sultanov'a ilettim. Asya güzergahında, ticaretimiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Kazakistan ile mevcut sorunları aşmak için iş birliğinde mutabık kaldık. Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sayın Sultanov'un önümüzdeki günlerde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret esnasında, özellikle lojistik sorunların çözülmesi, serbest bölgeler ve lojistik merkezler konularında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacağız" dedi.

