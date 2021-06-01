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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:44 Son Güncelleme: 1.6.2021 12:44

Başkan Erdoğan'dan 'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Tuba Durgut'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü () tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili 'u arayarak tebriklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

AK Parti Milletvekili Durgut'un "tütün salgını"yla mücadelesi DSÖ tarafından ödüllendirildi

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Başkan Erdoğan'dan Tuba Durgut'a tebrik
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