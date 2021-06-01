Belge bürosu algısını yıktı! Muhtarlığı yardım merkezi yaptı

İstanbul Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi'nin muhtarlık koltuğunda oturan Kadir Uğurtay, görevi üstlendiği 2019 Mart'ından bu yana imza attığı başarılı çalışmalarla adeta mahallesinin bayrak adamı oldu. İkametgah belgesi çıkarmanın ötesinde bir muhtarlık inşa etmek istediğini belirten Muhtar Uğurtay "Etkin ve işlevsel bir muhtarlık için çalışıyoruz. Bugün mahalle sakinlerimiz her türlü sorunu için bizi arıyorsa biz bu işi başarmışız diyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı 33 bin nüfuslu Burhaniye Mahallesi'nde muhtarlık yapan Kadir Uğurtay (37), göreve başladığı 2019 Mart ayından bu yana sadece iki sene içerisinde mahalle sakinlerinden tam not aldı. Muhtar Uğurtay, özellikle de geride bıraktığımız Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirdiği gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarak gönülleri fethetti. SABAH'a konuşan Kadir Uğurtay "Muhtarlık vatandaşı en çok tanıyan ona en yakın olan makamdır. Bunun bilinciyle iş yaptığımız zaman vatandaş da sizinle beraber yürüyor" diye konuştu.

ALGIYI YIKTIK

Mahalle sakinlerini tanımanın ve onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmanın önemine vurgu yapan Muhtar Uğurtay "Göreve başladığım günden bu yana farklı bir muhtar olmak için çok çalıştım. Yorgun ve ağır çalışan muhtar imajını yıkıp genç ve dinamik yüzümüzle işe başladık. Koltukta oturup vatandaşı beklemektense, kapı kapı dolaşıp onları tanıdık. Hayata onların penceresinden bakma fırsatını yakaladığımız an dertlerine derman olmak için kollarımızı sıvayıp işe başladık" dedi.

HER ALANDA AKTİFİZ

Akıllara kazınan muhtarlık algısını değiştirmek için ter döktüğünü ifade eden Uğurtay "Burhaniye Muhtarlığı'nın ikametgah belgesi almanın ötesinde bir makam olması için çok çalışıyoruz. İnsanlarımız buraya kağıt getirip götürdükleri bir yer olarak bilsin istemiyoruz. Çok geniş bir yelpazede çözüm üretiyoruz. Bugün mahalle sakinlerimiz her türlü sorunu için bizi arıyorsa biz bu işi başarmışız diyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

SOFRAYA BİR TABAK DA BİZDEN OLSUN

2019 Mart ayında muhtarlık koltuğuna oturan Kadir Uğurtay, göreve başladığı ilk günden itibaren temel ihtiyaçlar konusunda sorun yaşayan vatandaşlar için büyük bir özveriyle çalışıyor. Özellikle de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ek bir tabak koyabilmek için yoğun uğraşlar verdiğini belirten Muhtar Uğurtay "İki yıl boyunca ilk önceliğimiz her zaman gıda yardımı oldu. Özellikle de ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasında bir tabak da bizden olsun diyerek çok çalıştık. Sadece bu Ramazan ayında bir buçuk tona yakın et, bin 500 adet gıda kolisi, 10 bin adet pide dağıttık. Bayramda ise 250 çocuğumuza bayramlık aldık, çikolata ve şeker dağıtımı gerçekleştirdik. Son olarak da bin aileye yaklaşık bir ton 800 kilo peynir dağıttık" dedi.

GÜVEN NOKTASIYIZ

Uğurtay "Mahallemizde oluşturduğumuz iletişim ağımız sayesinde ihtiyaç sahipleri için hızlı ve etkili çözümler üretebiliyoruz. Bu iletişim ağı sayesinde hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında benzersiz bir köprü oluşturduk. Yardım yapmak isteyen hayırseverler gönül rahatlığıyla bize ulaşabiliyor çünkü biliyor ki biz bu mahallede gerçek ihtiyaç sahiplerini biliyor ve tanıyoruz. Yardımları en etkili şekilde değerlendiriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yardım miktarları da bunun önemli bir göstergesi" diye konuştu.