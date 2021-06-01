CHP’li İBB’nin su zammına AK Parti ve MHP ‘dur’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, mayıs ayı 4. bileşimi dün İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı. CHP'li İBB yönetiminin su fiyatlarına yapmak istediği yaklaşık yüzde 50 zam teklifi, AK Parti ve MHP grupları tarafından kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'na ertelendi. İBB yönetiminin "İnsani Su Kullanım Hakkı" kapsamında vatandaşların kullandığı ücretsiz su hakkını kaldırma teklifi de reddedildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada "Bugün (dün) yüzde 25 direkt, yüzde 25 satır aralarına gizlenmiş, toplamda ise yüzde 50 civarında zam teklifi geldi. İstanbulluları bu zamdan kurtarıyoruz. 'İnsani su kullanım hakkını iptal edin' talebini de reddediyoruz. İBB Meclisi'ne 5 farklı teklif ile sunulan genel toplamda yüzde 472'yi bulan fahiş zam talepleri AK Parti grubumuzca engellendi. Aksi halde Aralık 2019'da 4 lira olan su fiyatı bugün 19 liraya yükselecekti" dedi.