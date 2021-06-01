Cumhurbaşkanı'nın normalleşme kararı esnafı rahatlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından masa sandalyesini açan esnaf derin bir nefes aldı. Cafe işletmecisi Mehmet Ciyanadlı, Pandemi zamanında çok kötü günler geçirdiklerini faturaları ödeyemez duruma geldiklerini tam kapatma kararı alırken Cumhurbaşkanının açıklamasının kendilerine nefes aldırdığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların hizmet verebileceklerini açıklaması esnafa derin bir nefes aldırdı.



1 Haziran'dan itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebilecek olan esnaf daha önce kaldırdığı masa sandalyelerini tekrar işyerlerine yerleştirdiler.



"BU KARAR KOMADAKİ HASTAYA NEFES GİBİ GELDİ"



Fatih'te börekçilik yapan Mehmet Ciyanadlı, karar açıklandığında işyerinde hazırlıkları tamamlayıp sabah saatinde de masa sandalyelere müşteri almaya başladık. Bu karar küçük esnaf olarak bizi çok mutlu etti. Pandemi süresince bir çok esnaf gibi bizde çok kötü etkilendik. Nefes alamaz duruma gelmiştik. Faturaları ödeyemez hale geldik. Bir çok fatura birikti. Bu süreç biraz daha uzasaydı. Belki işyerini kapatmak zorunda kalacaktık. Bu saate kadar ayakta kaldıysak. İşyerinde üç kardeş olarak çalışmamızdandır. Bu karar komadaki bir hastaya nefes gibi geldi. İnşallah kurallara uyarak bu virüsü yenip daha rahat nefes alacağız. Müşterilerimiz geldikçe bu krizi atlatacağız"dedi.



"İNŞALLAH VİRÜSÜ YENİP GÜZEL PANDEMİSİZ GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"



İstanbul'da bir kafe yöneticisi Selahattin Aktaş ise, "Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Müşteri alamıyorduk. Masa sandalyelerimizi kaldırmıştık. Kullandıramıyorduk. Bu haber bize müjde gibi geldi. Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Bir çok çalışanımızı ücretsiz izine çıkartmıştık. Onları tekrar çağırıp ekonomi çarklarının dönmesine faydalı olacak. Sancılı geçirdiğimiz sürecin sona ermesi bizi ve çalışanlarımızı mutlu etti. Şimdi masa sandalyemizi tekrar kurup Pandemi kuralları içerisinde yüzde 50 kapasite ile misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Bu kötü günleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun." dedi.