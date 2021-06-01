Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu! Büyük sevinç var: Bu kararla milyonu aşarız...

'YUNANLARIN GELMESİ BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK'

Edirneli esnaf Ezgi Çeçe, Yunanistan ile yapılan anlaşmanın sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yunanlıların gelmesi bizim için çok iyi olacak. Zaten Bulgaristan'la da anlaşma sağlanmıştı. Açılması hem bizim hem de Edirne ekonomisine katkı sağlayacaktı. Dürüst olmak gerekirse çok mutluyuz. Yunanistan son 2 seneden beri hiç gelmiyordu. Özellikle yufka çok seviyorlar ve kilolarca alıyorlardı. Özlediklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaf Halil Keskin ise, "Çok sevindirici bir haber Yunanistan'la anlaşmaya varılmış olması. Uzun zamandan beri Yunan müşterilerimizi bekliyoruz. İşlerimiz artacaktır. Bulgar ve Yunan geldiği sürece eskisi gibi verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle Edirne ekonomisini ayakta tutan bu kesim" ifadelerini kullandı.

Esnaf Rıza Töre ise anlaşmanın sadece Edirne için değil Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Esnaf da açılmaya başlarsa daha güzel olacak. Pandemi döneminde zaten işlerimiz durgundu. Özellikle giyim sektörü çok durgundu. Kendimiz için konuşmuyorum, siftahsız kapatan dükkanlar vardı. Yunan tarafıyla da anlaşmaya varıldığı için bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu.