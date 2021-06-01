Dr. Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na uyarı! KİPTAŞ Tuzla evleri kanuna aykırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde KİPTAŞ'ın hayata geçirdiği 150 konuttan oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri" projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte siyasi parti temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





"BİN 200 KONUTLUK PROJENİN TEMELİNİ ATIYORUZ"



Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yazıcı konuşmasında şunları ifade etti. "Bin 200 konutluk projenin temelini atıyoruz. Yaklaşık bin 300 konutla da anlaşmamızı imzaladık. En son, Penguen Sitesi ile beraber 250 konutluk bir proje ile de 2 bine yakın dönüşüm projesini Tuzlamızda hayata geçiriyoruz. Yine 1999 İstanbul Depremi'nde zarar görmüş orta ölçekli 37 bina var. Bunu da İçmeler Mahallemizde yaptığımız dönüşüm ile birlikte 37 binanın yıkılması ve 700'e yakın vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderme konusunda konut üretmede 2 bin daireyi ekleyerek yaklaşık 3 bin dairelik hedefimiz ile Tuzla Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.





"HMAX:SERBEST' İBARESİ DÜZELTİLMEDEN RUHSAT VERİLMESİ TBMM KANUNLARINA AYKIRI"



KİPTAŞ tarafından Mimar Sinan Mahallesinde yapılacak 5 blok 149 konut ve 9 dükkânın yer aldığı projenin yapılacağı alanın yeşil alan ve toplanma alanı olduğuna dikkat çeken TuzlaBelediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti. "Projeyle ilgili birkaç not elime geldi. KİPTAŞ Genel Müdürü, 'Bazı engellemeler oldu 'diye söyledi. Asla burada bir engellememiz yok. Sadece bazı notları söylemek istiyorum. İBB Meclisi'nde bir karar gördüm. Buranın yeşil alan ve toplanma alanı ilanı var. İkinci bir ısrar kararı var. 27. 11.2006 yılı tasdik tarihli plana göre ruhsat verilmiş. Ona göre de 'Hmax:Serbest' ibaresi devam etmektedir. ''Hmax:Serbest' ibaresi düzeltilmeden ruhsat verilmesi TBMM kanunlarına aykırı. Yine bu plan notunda, Tuzla Belediyesi'nden 'Avan Proje Onayı' gerekiyor. Bizim Tuzla Belediyemizin olması önemli değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan en son karara göre 'Hmax:Serbest' ibaresi düzeltilmeden meclis kararı uygulama ve imar planı uygulanmamasının sorun olabileceğini düşünüyorum. Daire sahibi olacak olanların daha sonradan problem yaşamaması açısından belirtmekte fayda olduğunu görüyorum. Üç konuda da İBB Meclisi'nde alınan ısrar kararları ile beraber olan kısım, Tuzla Belediyesi'nden onaylanması gereken avan proje onaylanmamış. Çünkü KİPTAŞ planları, E-5 üstü planlarının dışında ayrı planlar. İBB'nin ayrı yaptığı planlar. Ama diğer planlarda 'Hmax:Serbest' liği, 42-50'ye düşürüldü ama KİPTAŞ planları düşürülmemiş" dedi.





"KREŞİN YAPILACAĞINI DUYMAKTAN MUTLULUK DUYDUM"



Başkan Yazıcı, projede yer alan kreş konusuna da değinerek, "Kreşin yapılacağını duymaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz asla kreşe karşı değiliz. Gerçekten çocuklarımızı emanet edeceğimiz kreşlerin yapılması vatandaşın hizmetine sunulması çok güzel bir duygu. Biraz önce duydum. Sevindim." diye konuştu.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dikkat çektiği hususlar;



1- İBB Meclisinde 8384 ada 4, 5, 6 parseller toplanma ve park alanı olarak 18.10.2019 tarihli meclis kararı ve sonrasında 16.01.2020 tarihli ısrar kararı ile park alanı olarak geçmiş.



2- 4 Şubat 2020 TBMM Genel Kurulundan geçen 7221 Sayılı Kanun'un 13. Maddesi Geçici Madde 20'de belirtildiği üzere "plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Hmax=Serbest değiştirilmeden ruhsat verilemez.

3- Halen yürürlükte olan 27.11.2006 tasdik tarihli Mimar Sinan Mahallesi Eski 11 Pafta 714 Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (KİPTAŞ) plan notlarında "...ilçe belediyesince onaylanacak Avan projeye göre yapılabilir" ibaresi var. Ancak İBB tarafından, Tuzla Belediyesine gelen herhangi bir ruhsat baş vurusu bulunmamaktadır.