Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukata verilen ceza iptal edildi

Ankara'da avukatlık yapan Paşa Büyükkayaer, duruşmaya otomobiliyle giderken kaza yaptı. Duruşmaya yetişmek için hız sınırını yüzde 30 aşan avukata 652 TL para cezası uygulandı. Avukatın mahkemeye başvurusu üzerine müvekkili aleyhine ağır hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediği kanaatiyle para cezası iptal edildi.



Avukat Paşa Büyükkayaer, 1 Nisan'da Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan müvekkilinin saat 09.30'daki duruşmasına gitmek için, Çankaya ilçesinde bulunan bürosundan otomobiliyle yola çıktı. Büyükkayaer, Çankaya Gazi Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında maddi hasarlı kazaya karıştı. Karşı tarafla anlaşamayınca olay yerine çağırılan polisin gecikmesi üzerine duruşmaya geç kalmamak için tutanak tutmadan yola devam etti.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Ankara Batı Bulvarı Güvercinlik Tesisleri önünde hız sınırını yüzde 30 aşan Paşa Büyükkayaer'e 652 lira idari para cezası uygulandı. Avukat Büyükkayaer kesilen cezayı ödedi, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek, cezaya itiraz etti. Dilekçede, "Avukatlık Kanunu'nun 1'nci maddesi 'Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir' demektedir. Müvekkil ise kamu görevini icra ederken, kendi müvekkilini hak kaybına uğratmamak için hız sınırını aşmak zorunda kalmıştır. Açıklanan sebeplerden anlaşılacağı üzere müvekkilin hız sınırını aşma kastı bulunmamaktadır" beyanında bulunularak, cezanın iptali ve ödenen paranın geri iadesi talep edildi.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, itiraz dilekçesini değerlendirerek kararında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile TCK'nın ilgili maddelerine gönderme yaparak, avukatın beklenmeyen bir şekilde trafik kazasına karıştığını vurguladı. Kararda, avukat Büyükkayaer'in bilerek neden olmadığı beklenmeyen bir nedenle (trafik kazası), iştirak etmemesi halinde müvekkil aleyhine ağır ve muhakkak hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediğinin anlaşıldığı söylendi. Kararda, "Kabahatin işlendiği tarihte durumun ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu olan acil bir hal olduğu, kasıtlı bir kabahat eylemi içerisinde bulunulmadığı gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir" denilerek, cezanın iptali ve ödenen paranın iadesine karar verildi.

"BİR VATANDAŞIN HAKKINI TEMSİL ETMEYE GİDERKEN BU CEZAYI YEDİM"

Avukat Büyükkayaer, duruşmaya yetişmek amacıyla hız yaptığını bu yüzden de trafik kazası geçirdiğini, tutanak için karşı tarafla anlaşmazlık yaşadıklarını, polisi beklemeden duruşma için yola devam ettiğini belirterek "Hız sınırını 82 kilometre olduğu yerde 123 kilometre hızla radara yakalandım. Cezayı ödeyerek yasal süresi içinde itiraz ettim. Avukatlık Kanununun 1'nci maddesinde avukatlığı kamu görevi gören serbest meslek hükmü vardır. Serbest meslek kısmı ön plana çıkar; ama kamu görevi gördüğü her zaman geri planda tutulur. Bu hususu açıklığa kavuşturmak ve tescil ettirmek için cezaya itiraz ettim. Sonuçta ben duruşmaya giderken bir vatandaşın hakkını temsil etmeye giderken bu cezayı yedim. Bu sebeple kamu görevi icra ediyorum. Sulh Ceza Hakimliği de benim itirazımı haklı bularak Kabahatler Kanununun 12'nci maddesine atıfla TCK'nın 25'nci maddesinde yer alan hukuka uygunluk gerekçesiyle cezamı kaldırdı" dedi.