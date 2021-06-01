Ekmek bıçağıyla polise saldırdı

Ankara'da elinde ekmek bıçağı ile çevreyi rahatsız eden Murat Arslantaş, müdahale etmek için gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis memuru Arslantaş'ı ayağına ateş ederek etkisiz hale getirilen zanlı, polis aracını çalarak kaçtı. Yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan zanlının bir süre önce cezaevinden çıkan azılı suçlulardan olduğu belirlendi.



Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarında dün gece saatlerinde elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak gezen Murat Arslantaş, mahalleliyi rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Arslantaş, olay yerine gelen iki polisin içinde bulunduğu araca polisler daha araçtan inmeden camını kırarak saldırdı.

Durumu fark eden diğer polis memuru araçtan inmesinin ardından saldırgan polise doğru bıçakla koşmaya başladı. Arslantaş'ın üzerine koştuğunu gören polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, polislerin kendine müdahale ettiği sırada aracın boş oluşundan faydalanarak direksiyona geçti. Kaçmaya başlayan Arslantaş, yaklaşık 2 kilometre sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli açılan uyarı ateşi ile etkisiz hale getirildi.



BİRÇOK SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR



Olay sırasında ayağından yaralanan Arslantaş, 112 ilk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen Arslantaş'ın; yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istimarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Arslantaş'ın tedavisi hastanede devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.