Evden hırsızlığa bekçi darbesi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de evden hırsızlar azaldı

Türkiye genelinde 1 yılda güvenlik birimlerinin özverili çalışmaları sonucu asayiş olaylarında büyük oranda düşüş yaşandı. Nüfus oranı bakımından en büyük şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir'de evde gerçekleşen günlük hırsızlık oranları asayiş ekipleri ve 30 bin çarşı ve mahalle bekçisinin katılmasıyla birlikte azaldı. 2020'de meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 84,9'u aydınlatıldı. 100 bin kişiye düşen olay sayısı da bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 6,5 geriledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı birimleri vatandaşların can ve mal emniyeti içerisinde huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasının yanında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında vatandaşın sağlığı için alınan tedbirlerin uygulanması noktasında ön saflarda yer alarak 7 gün 24 saat fedakarca görev yapıyor. Türkiye geneli meydana gelen olayların yüzde 92'sini asayiş suçları oluştururken yüzde 8'i ise güvenlik, göçmen kaçakçılığı, siber, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik suçlar, terör suçlarından oluşuyor.

30 BİN BEKÇİ GÖREVDE



Asayiş daire başkanlığı birimleri ve 30 bin çarşı ve mahalle bekçilerinin aktif olarak göreve başlaması ile birlikte ülke geneli tüm asayiş suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 4,3, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 3,2, kişilere karşı işlenen suçlarda ise 3,6 oranında düşüş kaydedildi. 2020'de meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 84,9'u aydınlatılırken asayiş olaylarında 100 bin kişiye düşen olay sayısında bir önceki yıla oranlar 2020'de yüzde 6,5 azalış görüldü.

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR AZALDI



Türkiye geneli mal varlığına karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranı bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 1 artışla yüzde 51,1'e yükseldi. Malvarlığına karşı meydana gelen olaylarda bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 3,2 azaldı. 100 bin kişiye düşen olay sayısında ise 2020'de yüzde 5,4 azalış görüldü. Türkiye geneli asayiş birimlerinin 7 gün 24 saat çalışması neticesinde günlük ortalama evden hırsızlık olayı 2019'da 152 iken 2020'de 141'e düştü. Böylelikle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,1 azalış görüldü. Evden hırsızlık suçunda aydınlatma suçunda 2020 yılı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla yüzde 25,7'e yükseldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HIRSIZLIK AZALDI



Türkiye'nin nüfus oranın bakımından en büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde evde geçekleşen günlük hırsızlık oranları asayiş ekipleri ve 30 bin çarşı ve mahalle bekçisinin katılmasıyla birlikte azaldı. İstanbul'da evlerde yaşanan günlük hırsızlık 2019'da 39 iken 2020'de 35 düşerken Ankara'da ise bu oran 2019'da 5 iken 2020 yılında 2'ye geriledi. Türkiye'nin önemli şehirlerinden İzmir'de ise 2019'da 5 iken 2020'de bu sayının 4'e düştüğü görüldü. İş yerleri ve kurumdan hırsızlık olaylarında 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,8 azalırken otodan hırsızlık olayında ise yüzde 14,6 oranında daha fazla azaldığı görüldü. Otodan hırsızlık aydınlatılma oranı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla yüzde 25,7'e yükseldi. Kapkaç olayında 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 25 düştüğü görüldü. Kapkaç suçunda aydınlatma oranı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla yüzde 53,5'e yükseldi. Yankesicilik suçunda ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında azaldı.