Eyüpsultan’da 40 bin fesleğenin dağıtımına başlandı

Eyüpsultan Belediyesi, "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla ilçede fesleğen dağıtımına başladı. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde fesleğen dağıtımına kısmi bir şekilde başlayan Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki tüm mahallelerde on beş gün içerisinde dağıtımın tamamlanmasını planlıyor. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar günü farklı bir mahallede fesleğen dağıtımını gerçekleştirecek.

40 BİN FESLEĞEN DAĞITILACAK!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de dağıtımlara birebir katılıyor. Başkan Köken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor. Sevdiklerinizin yüreğine dokunun... Biz de sokak sokak komşularımızın yüreğine dokunuyoruz. Esentepe, Rami ve Çırçır tamam, sırada diğer mahallelerimiz var" ifadelerini kullandı.



Belediye tarafından Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacağı belirtiliyor.