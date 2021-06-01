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Haberler Gündem Haberleri Eyüpsultan’da 40 bin fesleğenin dağıtımına başlandı
Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:22

Eyüpsultan’da 40 bin fesleğenin dağıtımına başlandı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Eyüpsultan’da 40 bin fesleğenin dağıtımına başlandı

Eyüpsultan Belediyesi, “Salın sepetleri, alın çiçekleri” sloganıyla ilçenin tüm mahallerine on beş gün içerisinde 40 bin fesleğen dağıtımı yapılacağını duyurdu. Fesleğen dağıtımlarına birebir katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından “Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor. Sevdiklerinizin yüreğine dokunun... Biz de sokak sokak komşularımızın yüreğine dokunuyoruz” dedi

Eyüpsultan Belediyesi, "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla ilçede fesleğen dağıtımına başladı. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde fesleğen dağıtımına kısmi bir şekilde başlayan Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki tüm mahallelerde on beş gün içerisinde dağıtımın tamamlanmasını planlıyor. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar günü farklı bir mahallede fesleğen dağıtımını gerçekleştirecek.

40 BİN FESLEĞEN DAĞITILACAK!

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de dağıtımlara birebir katılıyor. Başkan Köken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor. Sevdiklerinizin yüreğine dokunun... Biz de sokak sokak komşularımızın yüreğine dokunuyoruz. Esentepe, Rami ve Çırçır tamam, sırada diğer mahallelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacağı belirtiliyor.

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Eyüpsultan’da 40 bin fesleğenin dağıtımına başlandı
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