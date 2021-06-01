Eyüpsultan’da çocuklara müjde! Yeşil alanlar korumaya alındı

Eyüpsultan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Çimen Sokak Parkı, Öğretmen Parkı ve Taşçı Sokak Parkları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanında bulunuyordu. Eyüpsultan Belediyesi kendi mülkiyetinde olan bu parklardaki mülkiyetinden vazgeçerek parkların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teklif sunduktan sonra bu teklifi İBB Meclisi tarafından kabul edildi.

YEŞİL ALANLAR KORUNDU

Parkların korunması için atılan bu adım sonrasında Çimen Sokak Parkı, Öğretmen Parkı ve Taşçı Sokak Parkları imar planlarında da park alanı fonksiyona kovuşmuş oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken parklarla ilgili belediyenin mülkiyetinden vazgeçtiğine dair kararın onaylanması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Başkan Köken, "Konut alanı olarak gözüken parklardaki mülkiyetimizden vazgeçerek yeşilin ve çocuklarımızın oyun alanlarının korunması için önemli bir adım attık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.