FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızmış FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için Bylock, Eagle, Tango gibi programları kullanmadıkları, gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü telefonlar ve ankesörlü telefonlardan aranmaları suretiyle haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün devamlılığını sağladıklarını tespit etti.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara 3, İzmir 1, Balıkesir 1, Kütahya 1 olmak üzere, Ankara merkezli 4 ilde toplam 6 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aktif olarak çalışan 1 Üsteğmen ve 1 Astsubay olmak üzere 1 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 1 Teğmen ve 1 Astsubay rütbesinde bulunan 6 kişiden 5 i yakalanarak gözaltına aldı. Firarı kişiyi yakalana çalışmaları devam ediyor.