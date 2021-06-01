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Giriş Tarihi: 1.6.2021 08:12 Son Güncelleme: 1.6.2021 08:13

? Kabine Toplantısı kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Halı sahalar ne zaman açılır?

Halı sahalar açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Halı sahalar ne zaman açılır?

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısı sonucu 1 Haziran 2021 itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşmeye ilişkin kararlar kamuoyuna duyuruldu. Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında halı sahalar ile ilgili son duruma dair detaylara da değindi. Bu gelişme sonrasında , ne zaman açılır? gibi sorulara yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılır? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Kabine Toplantısı son dakika kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkisini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde başlamak üzere kademeli normalleşme uygulamasıyla ilgili alınan önemli kararları Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Son dakika Kabine Toplantısı sonucu halı sahalar ile ilgili sevindirici bir karar alındı. Bu bilgiler ışığında konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılır? sorularına yanıt aramaya başladı.

HALI SAHALAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILIR?

Kabine toplantısı kararları son dakika halı saha açılış tarihi ve alınan diğer tüm kararlara ilişkin detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kademeli normalleşme kararları açıklamasında halı sahalar ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı.

"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek"

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
  • Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

  1. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
  2. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
  3. Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
  4. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;

  • Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
  • Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
  • Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

  • Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
  • Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
  • Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
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Halı sahalar açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Halı sahalar ne zaman açılır?
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