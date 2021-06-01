Kabine Toplantısı son dakika kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkisini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde başlamak üzere kademeli normalleşme uygulamasıyla ilgili alınan önemli kararları Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Son dakika Kabine Toplantısı sonucu halı sahalar ile ilgili sevindirici bir karar alındı. Bu bilgiler ışığında konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılır? sorularına yanıt aramaya başladı.
Kabine toplantısı kararları son dakika halı saha açılış tarihi ve alınan diğer tüm kararlara ilişkin detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kademeli normalleşme kararları açıklamasında halı sahalar ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı.
"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek"
İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre;
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;