Kabine Toplantısı son dakika kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkisini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde başlamak üzere kademeli normalleşme uygulamasıyla ilgili alınan önemli kararları Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Son dakika Kabine Toplantısı sonucu halı sahalar ile ilgili sevindirici bir karar alındı. Bu bilgiler ışığında konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılır? sorularına yanıt aramaya başladı.

HALI SAHALAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILIR?

Kabine toplantısı kararları son dakika halı saha açılış tarihi ve alınan diğer tüm kararlara ilişkin detaylar şöyle;