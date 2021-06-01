Haliç’te rezalet yaşanıyor! Kirlilik vatandaşı isyan ettirdi: “Pisliğe bak!”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği ilk 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başarmış, geçen yıl 90'lı yılları aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. İBB Ekrem İmamoğlu ise Haliç'in photoshoplu fotoğrafını paylaşarak algı operasyonu yapmış, Haliç temiz demişti.

HALİÇ PİSLİK İÇERİSİNDE!

İstanbul'un Altın Boynuzu denilen Haliç'in kirliliğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir İstanbullu tarafından Haliç Sütlüce'de çekilen görüntülerde Haliç'in pislik ve kirlilik içerisindeki haline isyan eden vatandaş "Pisliğe bak!" ifadelerini kullandı.

"HALİÇ'İ TEKRAR BU HALE NASIL GETİRİRSİNİZ?"

Haliç'in kirliliğini gösteren görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı Latife Uluçay ise İBB'ye tepki göstererek, "Haliç'i tekrar bu hale nasıl getirirsiniz? Siz gerçekten muhalefet değil ülke düşmanısınız. Yemin ederim ki "Haliç"e bunu kasıtlı yapıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Ekrem Karaca ise Haliç'in kirliliğini gösteren görüntüyü paylaşarak İmamoğlu'na "Birde buraya yakından bak, öyle tepeden bakma ile olmuyor bu işler!" dedi.