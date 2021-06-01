HÜRKUŞ’un ilk tatbikat uçuşu

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvet Komutanlığı'nın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC'den askeri birimlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor. 24 Mayıs'ta başlayan ve 4 Haziran tarihinde sona erecek olan tatbikatın kapıları dün basın mensuplarına açıldı. İlk olarak tatbikata katılacak hava araçları basına tanıtılırken daha sonra üste konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları eğitim uçuşu yaptı. Tatbikatla birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni varyantı olan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) da ilk kez bir tatbikatta uçuş yaptı. Bundan sonra HÜRKUŞ'un HYEU modelinin kuvvet komutanlıklarınca değerlendirilmesi planlanıyor.Türk Havacılık Uzay Sanayii Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, "HÜRKUŞ aslında bir eğitim uçağı olarak tasarlandı fakat pek çok versiyon üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. HÜRKUŞ'un hava yer entegrasyon uçağı olarak adlandırdığımız görev eğitim versiyonu, bu tatbikatta yer alıyor. Bugün ilk kez bir tatbikata katılmış oluyor. Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli modifikasyonları yapıyoruz. Burada uçağın tasarım datasının bizde olması çok büyük bir avantaj. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları ne doğrultuda olursa, bize neyi işaret ederlerse biz ona göre tasarım olarak uçağımızı dönüştürme kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.Uçuş Test Pilotu Barbaros Demirbaş ise, "Buradaki faaliyette senaryodaki kazazedelerin öncelikle yerinin tespit edilmesi, bunların kurtarmaya uygun olup olmadıklarının anlaşılması ve oraya onları kurtarmaya gelecek olan helikopterin paketinin, onların himayelerinin bölgedeki koordinasyonunu ve kurtarma harekâtını havadan temsil edecek. Proje HÜRKUŞ için yeni bir rol. Uluslararası alanda da önü çok açık" ifadelerini kullandı.