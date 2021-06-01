Beykoz'daki iki adrese yapılan eş zamanlı baskında piyasa değeri iki milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait bin 498 botoks ilacı ele geçirildi. İlaçların sahte oldukları, paketlemelerinde gerçek üreticilerin logolarının kullanıldığı ve firmaların da mağdur oldukları ifade edildi.