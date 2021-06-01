Son dakika... İstanbul'da dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak satılmaya çalışılan ve sahte olduğu ifade edilen bin 498 botoks ilacı ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri iki milyon 350 bin lira...
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte botoks ilaçlarına yönelik operasyon düzenledi. İnternet üzerinden botoks ve dolgu ilaçları ve tıbbi malzemeler satılan iki iş yerine düzenlenen baskında; yetkili ecza depolarında veya yine yetkili eczanelerde satılması gereken ilaçların uygunsuz olarak depolandığı belirlendi.
Beykoz'daki iki adrese yapılan eş zamanlı baskında piyasa değeri iki milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait bin 498 botoks ilacı ele geçirildi. İlaçların sahte oldukları, paketlemelerinde gerçek üreticilerin logolarının kullanıldığı ve firmaların da mağdur oldukları ifade edildi.