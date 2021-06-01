İstanbul kontrollü normalleşme ile yoğun trafikte start aldı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte trafikte de yoğunluk yaşandı. Yağmurla hava yoğunluğun artmasına neden oldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak kafe, restoran, pastane gibi işletmeler hazırlıklarına başladı. Saat 07.00'den itibaren açılan işletmelerin müşteri ağırlamaya başlaması ile birlikte trafiğe çıkan araç sayısında da artış yaşandı. Kademeli normalleşme sürecinde bir çok işyerinin faliyete başlaması ile birlikte artan trafik yollarda eski kaoslu günlerin başladığını gösterdi.



Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Kentin bazı noktalarında görülen yağış da trafiğin artışında etkili oldu. Yağışlı hava nedeniyle de yollarda sık sık zincirleme trafik kazaları da meydana geldi.

Trafikte uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.



Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde D100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken, yan yolda yoğun gözlendi. D100 karayolu Ankara istikametinde Şirinevler'de başlayan trafik yoğunluğu Mecidiyeköy'e kadar sürerken, TEM otoyolunda ise Gaziosmanpaşa-Seyrantepe arasında yoğunluk yaşandı. İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 59 olarak ölçüldü.