İYİ Parti’den yine prokovasyon: Muhabire saldırdılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde, Akşener'in yeğeni olan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un yakasını tutarak tehdit etti, kameraman Fatih Çakmak'ı da tartakladı. Akşener geçtiğimiz günlerde Rize'ye gitmiş burada kendisine soru sormak isteyen vatandaşlarla tartışmış, hakaret etmişti. Benzer bir skandal, dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Akşener'in ziyaret programını takip eden A Haber ekibi, İYİ Partililer tarafından taciz ve engellemelere maruz kaldı. İYİ Parti Milletvekili Dikbayır, Akşener'e soru sormak isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'u yakasından tutarak tehdit etti. Dikbayır, A Haber kameramanı Fatih Çakmak'ı da tartakladı.Muhabir Halil İbrahim Uğur yaşananları şöyle anlattı: "Diğer gazeteci arkadaşlarımız gibi Akşener'in programını takip ediyorduk. Esnaf ziyaretleri sırasında hem bana hem kameraman arkadaşıma yönelik saldırılar ve fiziki müdahaleler oldu. Bunlardan biri de Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından gerçekleştirildi. Genel başkan yardımcıları da kamerayı tutarak engellemeye çalıştı. Zaman zaman tartaklayıp bizi iş yerinden çıkarmaya çalıştılar. Direnmeyip dışarıya çıktık. Ancak dışarıda da bizi provoke etmeye çalıştılar. Biz sadece mesleğimizi yapıyoruz. Provokasyonla bizi hedefe koymaya çalıştılar."