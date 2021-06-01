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Giriş Tarihi: 1.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 1.6.2021 11:09

Kılıçdaroğlu saldırıları nedeniyle yine tazminata mahkum oldu!

AA
Kılıçdaroğlu saldırıları nedeniyle yine tazminata mahkum oldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı 'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 13 Ekim 2020'de CHP TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği ifadelerden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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Kılıçdaroğlu saldırıları nedeniyle yine tazminata mahkum oldu!
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