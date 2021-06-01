Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ile görüştü

"AFGANİSTAN'DA BARIŞIN TESİSİ İÇİN SİLAHLARIN SUSMASI GEREKİYOR"

"Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tahsis edilmesinin 100. yıl dönümü" diyen Şentop, "Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.