Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, başkent İslamabad'da Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya geldi.
"AFGANİSTAN'DA BARIŞIN TESİSİ İÇİN SİLAHLARIN SUSMASI GEREKİYOR"
"Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tahsis edilmesinin 100. yıl dönümü" diyen Şentop, "Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"KALICI VE ADİL BİR BARIŞIN TESİSİ TEMENNİMİZDİR"
Şentop, "Afganistan'daki şiddetin son bulması ve toplumun tüm kesimlerinin endişe ve beklentilerini karşılayacak, bölgesel desteğe sahip olacak, kalıcı ve adil bir barışın tesisi, samimi temennimizdir" dedi.