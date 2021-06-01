MİT yurt dışındaki FETÖ’cülere nefes aldırmıyor

FETÖ mensuplarının Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin sadece yurt içinde değil yurt dışında da yürütüleceğinin sinyallerini "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız" diyerek duyurmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son yıllarda yurt dışında başta FETÖ olmak üzere DEAŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonlarını artırdı. 100'ün üzerinde kişi MİT'in yurt dışındaki operasyonları sayesinde Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi. Son olarak elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve aynı zamanda Gülen'e en yakın isim, sözde özel kalem Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi Selahaddin Gülen, MİT'in yurtdışında yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.





ELEBAŞI PANİKTE



MİT'in yurt dışındaki operasyonel faaliyet alanlarının genişlemesi örgüt mensupları tarafından tedirginliğe sebep oluyor. Örgüt mensuplarının yurt dışındaki operasyonlarla ülkeye getirilmesine bizzat elebaşı tarafından "eşkıyalık" şeklinde tepki gösterilirken, elebaşı verdiği sohbetlerde örgüt mensuplarını motive etmeye çalışıyor.

Yusuf İnan



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR



Öncelikle yurt dışındaki FETÖ'cülerin bulundukları ülkeler haritalandırılıyor, takip yapılıyor. Sonrasında ise yoğun bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütülüyor. O ülkelerde, FETÖ tehdidine karşı kamuoyu bilgilendiriliyor. İlgili kurumlara terör örgütünün yapısı, işlediği suçları ve o ülkeye ilişkin tehditlerini içeren kapsamlı sunumlar yapılıyor. Türkiye'deki yargılama süreçleri ile eş zamanlı olarak adli iş birliği süreci başlatılıyor. Hazırlanan iade dosyaları FETÖ'cülerin bulunduğu ülkedeki adli mercilere iletiliyor. Son aşamada ise teröristler yakalanıp Türkiye'ye getiriliyor.

Selahaddin Gülen



İŞTE PAKETLENEN O İSİMLERDEN BAZILARI



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından 15 Temmuz'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.



Malezya'nın İpoh kentinde faaliyet gösteren uluslararası okulun müdürü Turgay Karaman, Akademisyen Özçelik ve iş adamı Aslan'ın 2017 yılında yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.



Örgütün Pakistan'daki okullarının müdürlüğünü yapan Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz da yurt dışı operasyonuyla ülkeye getirilen isimlerden.

FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Memduh Çıkmaz, 2017 yılında MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi.



Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının sorumlusu Salih Zeki Yiğit ve Azerbaycan'da yakalanan örgütün kasalarından İsa Özdemir Azerbaycan'da 2018 yılında yapılan MİT operasyonuyla İstanbul'a getirildi.



FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal da 10 Nisan 2018'de MİT'in operasyonuyla yakalandı ve yurda getirildi.



Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina isimli FETÖ üyeleri bulundukları Kosova'dan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.



Gabon ülke imamı Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Gabon ülke imamı Adnan Demirönal isimli FETÖ şüphelileri Gabon'dan MİT'in 2018 yılında özel olarak paketlediği isimler arasında yer aldı.



FETÖ'nün "Malezya İmamı" Arif Komiş, MİT operasyonuyla Malezya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



Örgütün Azerbaycan'daki okullarında öğretmenlik yapan örgüt üyesi Mehmet Gelen'de MİT operasyonuyla yakalanarak ülkeye getirilen isimlerden birisi.



2019'un son aylarında ise Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



FETÖ'nün Balkan yapılanmasında yer alan Kahraman Demirez 2019'un son aylarında MİT operasyonuyla yakalanan bir diğer isim oldu.

2020 yılında ise örgütün Balkan yapılanmasında yer alan Hasan Hüseyin Günakan, Kosova'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve ülkeye getirildi.