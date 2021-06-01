Normalleşme sürecinde güvenlik şeridinde çakar denetimi

Kontrollü normalleşme kararı ile birlikte İstanbul'un bir çok noktasında güvenlik şeridini kullanan çakarlı araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İzinsiz çakar kullanan bir çok araca para cezası kesildi.



Maltepe'de uygulama yapan trafik ekipleri, çakarla güvenlik şeridini kullanan araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Ekipler, ambulanslardan motosiklete kadar emniyet şeridini kullanan tüm araçları durdurarak kurallara uymayanlara ceza yazdı.



AMBULANSLAR BİLE CEZA YEDİ



Normalleşme süreci içerisinde güvenlik şeridinde denetimler arttırıldı. Maltepe D-100 karayolu üzerinde mesai saati başlarken, trafik ekipleri çakarla güvenlik şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında başta çakar kullanan ambulanslar olmak üzere uygunsuz ışık kullanarak güvenlik şeridine giren motosikletler de tek tek durduruldu. Emniyet şeridine çakar kullanarak giren bir hasta nakil aracında hasta olup olmadığı sorgulandı. Sürücünün hasta taşımadığını söylemesi üzerinde trafik polisleri, hasta olmadan çakar kullanmaması gerektiğini hatırlattı. Bunu üzerine sürücüye geçiş üstünlüğünü gereksiz yere kullanmaktan 144 lira, emniyet şeridini kullanmaktan ise bin 399 lira para cezası uygulandı.



Çakara benzeyen bir ışık donanımı ile güvenlik şeridini kullanan bir motosiklet sürücüsü de trafik denetimine girdi. Safa Çalışkan'ın kullandığı motosiklet, trafik ekipleri tarafından incelendi. Bu kontrol sırasında sürücü Safa Çalışkan'dan ışıkları yakması istendi. Işık donanımının çakar olmadığının anlaşılması üzerine sürücü Safa Çalışkan'a, güvenlik şeridine girmekten bin 399 lira, uygun ışık donanımı kullanmamaktan da 314 lira olmak üzere toplam bin 713 lira para cezası uygulandı.



ÇAKAR DENETİMİ ARTTIRILDI



Trafikte tepe lambası ve çakar kullananlara yönelik olarak harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı. Yetkisiz çakar kullananlara cezai işlem uygulandı. Denetim noktalarından biri de Basın Ekspres yolu oldu. Sabah saatlerinde başlayan denetimde trafik polisleri yetkisiz çakar kullananları tespit etmek için tepe lambası açık olan araçları tek tek durdurdu. Ekipler sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Kuralı ihlal eden sürücülere bin 339 TL ceza yazıldı. Sürücü başkasına ait çakarlı aracı kullanması durumunda da hem sürücüye hem de araç sahibine bin 339 TL ceza yazıldı.