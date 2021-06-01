Oyun dolu öğrenme minikleri eğlendirdi! Minik öğrencilere küresel duyarlılık

Açık havada oynamayı ve öğrenmeyi yaygınlaştırmak için 170'ten fazla ülkede kutlanan küresel kampanya Okul Dışarıda Günü ve Dünya Oyun Oynama Günü, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Mayıs ayının son haftasında sınıfların açık havaya taşınıp derslerin oyun oynayarak işlenmesi çağrısı İstanbul'da da büyük ilgiyle karşılık buldu. Okul öncesi öğretmenleri öğrencileriyle birlikte keyif dolu etkinliklerle derslerini yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından tüm okullara gönderilen resmi yazıda, "Çocuğun yeteneklerini keşfetmesinde, iletişim becerilerini geliştirmesinde, kendini ifade etmesinde, fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimini sağlamasında oyun en etkili yöntemdir." denildi. Genelgenin devamında ise, "Kuralları ve içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyun, bir eğlenme ve etkin öğrenme kaynağıdır. Oyun, çocuğun kendini ifade etmek için kullandığı dili ve aracıdır.

Bu bağlamda oyun, çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünyayla hayal dünyası arasında köprüdür. Oyun için en uygun ortamlardan biri de açık havadır. Açık hava, çocukların kendilerini en özgür hissettikleri ve kendileri olabildikleri yerlerin başında gelir. İklim ve doğa şartları ne olursa olsun çocukların her fırsatta açık hava etkinlikleriyle buluşturulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda. açık havanın ve oyunun çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Mayıs'ta "Dünya için bir iyilik yap", 28 Mayıs'ta ise "Oyun; her zaman, her yerde ve herkese!" sloganlarıyla etkinlikler düzenlendi. İstanbul'da da okul öncesi öğretmenleri, öğrencileriyle keyif dolu etkinliklere imza attı.

Sancaktepe 60. Yıl Sarıgazi İlkokulu Okulöncesi Öğretmeni Serpil Aktaş da 13 minik öğrencisiyle birbirinden eğlenceli etkinlikler yaptı. Okul Dışarıda Günü kapsamında çocuklar kendi evlerinin bahçesinde, "Dünya için bir iyilik yap" mottosu ve "Bir şeyden çok şey, çok şeyden bir şey" sloganıyla kutu, taş, düğme, kapak gibi doğadan gördükleri dönüştürülebilecek, değiştirilebilecek, atmadan önce başka bir amaç için kullanılabilecek malzemelerle kendi materyallerini oluşturdu. Dünya Oyun Oynama Günü'nde ise öğretmen Serpil Aktaş, pandemi kuralları çerçevesinde aileler ve öğrencilerle birlikte bir parkta buluşarak bahçe oyunları oynadı.