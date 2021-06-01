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Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:35 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:39

'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 74 oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 74 oldu

Terör örgütü 'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken , terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 1 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74’e yükseldi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken , terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 1 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

13 YILDIR ÖRGÜTTE FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

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PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 74 oldu
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