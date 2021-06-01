Son dakika: Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili basın toplantısı düzenliyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili basın toplantısı düzenliyor..

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"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIDIR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yılını kutluyoruz.

Türkiye son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır. Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.

FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE KONUSU DA ELE ALINDI

Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesilede vurguluyoruz.

BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK

Gürcistan'la büyük projelere imza attık. Güney gaz koridorunu oluşturduk. Türkiye, Grücistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Öte yandan Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Garibashvili tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.