Son dakika: Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili basın toplantısı düzenliyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili basın toplantısı düzenliyor..
"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIDIR"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yılını kutluyoruz.
Türkiye son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır. Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.
FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE KONUSU DA ELE ALINDI
Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesilede vurguluyoruz.
BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK
Gürcistan'la büyük projelere imza attık. Güney gaz koridorunu oluşturduk. Türkiye, Grücistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Garibashvili tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Türk heyetinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazır bulundu.
Ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törene katıldı. Liderler heyetlerinde bulunan isimleri tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Garibashvili baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.