Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin siparişidir?

Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Genel Başkan Bahçeli, burada Türkiye gündemini değerlendirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim zorlaması üzerinden yüklendi, "Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır." dedi.

Bahçeli, Atatürk'e hakaret iddiasına da ateş püskürdü, FETÖ provokasyonu olabileceğini söyleyerek araştırma çağrısı yaptı.

"SİYASİ MÜCADELENİN BİR AHLAKI OLMALIDIR"

Bahçeli'nin gündeme ilişkin yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu milleti canımızdan aziz bildik. Bu cennet vatanı namus belledik. Türkiyemizi meşgul eden her sorunla ilgili yalın düşüncelerimiz, yapıcı önerilerimiz bir gerçek olarak meydandadır. Biz bu vatanı karşılık sevdik, seveceğiz. MHP olarak kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz.

Siyasi mücadelede dürüstçe, mertçe yapılmalıdır. Fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin esamesi okunamaz. Bu eyyamcı tipler gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. İkbal kaygıları her şeyin önündedir. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez.

"ZİLLET PARTİLERİ ZALİMLERİN ELİNDEKİ YEDİLİ KOZDUR"

Bugünkü siyasi panoramadan bakınca zillet ittifakı çatısında altında buluşan partilerin içine düştükleri zaafta bu tespitimizin yattığı görülecektir. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir. Bu eyyamcı tipler gelene ağam, gidene paşam diyecek kadar düşkündür. Zillet partileri kağıttan kaplan olmaları şöyle dursun, zalimlerin elindeki yedili kozdur. Kapan üstünde peynir görseler, midelerine girecek bir lokmanın peşine düşerler. Gavurun ekmeğini yediler mi kılıcını sallamaya başlarlar. Çobanla bir olup kuzuyu yerler, sonra sahibiyle yas tutarlar.

"ERKEN SEÇİM ZORLAMASI HANGİ KARANLIK MAHFİLLERİN SİPARİŞİDİR"

Demokrasi düşüncesi bir ülkeyi düşkün göstermenin bahanesi olarak gösterilemeyecektir. Destek arayanlar, dayanak araştıranlar iktidar vizesi için güç merkezlerinden medet umanlar zillet çukurundadırlar. Hırslarına yenik düşenler heveslerinin kurbanı olmaktan kurtulamazlar. CHP'nin durumunu başka nasıl izah edilebilir. İP'in süngü düşkün hali nasıl açıklanır. Erken seçime karşı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na ne olmuştur? 1 yıl içinde değişen nedir? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir?

"ASIL KALPAZANIN KENDİSİ OLDUĞUNU UNUTUYOR"

ABD'nin bazı körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna gelen, kanlı teknesine bilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor, belli ki acelesi var. Daha da çirkefleşerek 'Milletten korkulur mu' diye soruyor. Asıl milli irade kalpazanının bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin siparişidir?

"BUNU KİRALIK AKLINDAN ÇIKARMA"

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu görmüyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretiminin kimin yaptığı herkesçe bilinmektedir. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline döndüğü mafyaya baksın. Mafyanın CHP'ye, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini bilmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle.

Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır.

"PKK'NIN BELİ KIRILMIŞTIR"

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.

PKK'nın beli kırılmıştır. Türk milletini terör musibeti ile yaşamaya hiçbir güç odağı alıştıramayacaktır.

"ADLİ SÜREÇLER SÜRATLE BİTİRİLMELİDİR"

FETÖ'nün kalıntıları ve kripto elemanları yakalanıp cezalandırılacaktır. Hain teröristbaşı Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirilmiştir. Vakit adalet önünde hesap verme vaktidir. FETÖ ile ilgili dosya sayısı 58 bin 720'dir. 1780 gündür süren mahkemelerin vicdanı rahatsız ettiğini ikazen söylemek isterim. Yargı reformlarının konuşulduğu bir dönemde FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan adli süreçlerin bitirilmesi süratle temin edilmelidir. FETÖ'nün de PKK'nın da kökü kazınmalıdır. Terörle mücadelede hukuk sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Toplumsal huzurumuzun kalıcılığı ve devamlılığı terörün hayatımızdan tamamen çıkarılmasına bağlıdır. Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. El birliği, güç birliği yaparız. Ekonomideki ağırlıkları birer birer söküp atarız ancak vatan yanarsa, ne karnımızı doyuracak sofra bulabilir.

"BİZE GÖRE ŞEREFLİ BİR TAVIR DEĞİLDİR"

CHP yönetimi bağımsızlık ve bekamız risk altındayken hangi yangından söz açıyor. Suriye yaklaşık 10 yıldır iç savaş tünelindedir. Esad 2014'te yüzde 88 olan oyunu, yüzde 95.1'e çıkarmıştır. Şam'da halk sabaha kadar kutlama yapmıştır. Halk yoksul ve açtır, sefalet diz boyudur. İç savaş olmasaydı, bugünkü kara tabloya mahkum olurlar mıydı? Suriye trajedisinden hiç mi çekinmiyorlar? Rezil senaryoları da mı görmüyorlar? CHP zihniyetinin yatıp kalkıp mutfak demesi nasıl bir körlük, nasıl bir kütüklüktür? Yabancı gazeteleri okuyun, CHP'nin siyasi üslubuyla benzerliği hemen fark edeceksiniz. Biden, New York Times gazetesine verdiği demeçte muhalefeti desteklemesi zillet ittifakına atılmıştır pastır. ABD'nin 2022 bütçesinde savunma harcamaları kaleminde terör örgütü PKK'nın da bulunduğu programa 522 milyon dolarlık fon ayrılması müttefiklik ilişkisine dair şerefli bir tavır mıdır? Bize göre şerefli bir tavır değildir.

Zillet ittifakına göre devletin ve milletin hakkını savunmak gibi bir gündem söz konusu değildir ama biz öyle değiliz, olamayız. Herkes eşittir Türkiye'dir. Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"MÜSLÜMANLIK KİSVESİ ALTINDA BUNU YAPANLARIN AMACI PROVOKASYONDUR"

Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız?

Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı dönemde suyu bulandıran, Müslüman kisvesi altında yapanların amacı provokasyondur. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır.

"EY KENDİNİ BİLMEZ AKILSIZLAR, ATATÜRK'ÜMÜZDEN NE İSTİYORSUNUZ"

Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduğu mu sanıyorlar? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz!