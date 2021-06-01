Son dakika: DSÖ onayladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac açıklaması

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi