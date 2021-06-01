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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DSÖ onayladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac açıklaması
Giriş Tarihi: 1.6.2021 18:59 Son Güncelleme: 1.6.2021 19:02

: onayladı! Sağlık Bakanı 'dan açıklaması

Son dakika: DSÖ onayladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac açıklaması

haberleri: Sağlık Bakanı , Dünya Sağlık Örgütü () tarafından onaylanan aşısı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

DSÖ ONAYLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi

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Son dakika: DSÖ onayladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sinovac açıklaması
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