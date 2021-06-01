SON DAKİKA HABERİ | Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı 1 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 656'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 482 testten, 7 bin 112 yeni vaka sayısı, 602 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 256 bin 516 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 457 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 124 bin 81'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 31 Mayıs tarihinde 219 bin 461 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 493 olurken, hasta sayısı 596 oldu.