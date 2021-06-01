Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından diğer başlıklar:

Yine bu süreçte, sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar bulunduğunun da idrakindeyiz. Değerlendirmelerimizi tüm bu gerçekleri hesaba katarak yapıyor, kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz.



ÇAMLICA KULESİ BU ASRIN SEMBOL ESERİ



Şu anda Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi, 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkânını vermesi o da bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir.



BÜYÜK TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİNDEN KORKUYORLAR



Taksim Camii'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır. Taksim Camii'nin yapımında emeği geçenlere ve özellikle de hayır sahibi Elmas ailesine teşekkür ediyorum.



ENERJİDE YENİ MÜJDELER GELİYOR



Geçtiğimiz hafta, Karadeniz'deki doğalgaz sevincinin ardından, karada da 3 kuyuda petrol bulunduğunun müjdesini milletimizle paylaştık. Önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Deniz yolu taşımacılığıyla ilgili dev projeleri de kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz.



MARKETLER PAZAR 10.00-17.00 ARASI AÇIK



İçişleri Bakanlığı, normalleşme tedbirleri için 81 ile genelge gönderdi. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-14.00 arasında dışarı çıkabilecek.



ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTACAK



Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Bugün Türkiye, dünyada, milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta, nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli de olmadığı açıktır.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Büyümede en dikkat çekici kalem, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30.5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.

Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırım projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1.1 milyar lirası hibe olmak üzere 2.3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca, kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz.